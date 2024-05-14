وقالت شركة S3 Partners، وهي شركة بيانات مالية، إن ارتفاع سهم جيم ستوب بنسبة 74 بالمئة ضرب صناديق التحوط التي تبيع على المكشوف بخسائر سوقية تقدر بـ 838 مليون دولار.

وقال إيهور دوسانيوسكي، المدير العام لقسم التحليلات المستقبلية في S3 Partners، "نتوقع عمليات تغطية للمراكز المكشوفة في هذا السهم حيث كان معدل الضغط عليه بالفعل 100/100 قبل تداولات اليوم."

ويبدو أن الارتفاع المفاجئ في السهم قد تأثر بنشاط شخصية الإنترنت الشهيرة "Roaring Kitty" (واسمه الحقيقي كيث جيل)، والذي سبق وشجع جيشًا من المتداولين الصغار النشيطين على شراء أسهم شركة ألعاب الفيديو في عام 2021، في حدث تاريخي بالنسبة لبورصة وول ستريت.

قام "رورينغ كيتي"، بنشر صورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) تصور لاعب فيديو يميل بجسده للأمام على كرسيه، كأنه يأخذ اللعبة على محمل الجد، وذلك في أول منشور له على هذه المنصة منذ عام 2021.

وشهدت الأسواق ظاهرة "أسهم الميم" التي استهدف فيها المستثمرون الأفراد البائعين على المكشوف وصناديق التحوط الذين كانوا متشائمين بشأن مستقبل جيم ستوب وشركات أخرى، مما أجبرهم على تغطية مراكزهم المكشوفة ودفع أسعار الأسهم المستهدفة للارتفاع.

وبحسب موقع FactSet، فإن المراكز المكشوفة حاليًا على أسهم جيم ستوب تصل إلى أكثر من 24 بالمئة من جميع الأسهم المتاحة للتداول بحرية (الأسهم الحرة).

والأسهم الحرة هي جميع أسهم الشركة المقيدة المتاح التعامل عليها بيعاً أو شراءً في البورصة بعد استبعاد الأسهم التي يتم الاحتفاظ بها بغرض الاستثمار طويل الأجل أو التي يحتفظ بها تنفيذاً لقواعد قانونية معينة. وكل ما قل عدد الأسهم الحرة كل ما كانت الشركة ذات تذبذب عالي وهي المفضلة للمضاربة.

ووفقًا لشركة S3 Partners، فإن البائعين على المكشوف في جيم ستوب تكبدوا خسائر بقيمة 1.24 مليار دولار في شهر مايو وحده، بما في ذلك خسائر الاثنين.

وقال دوسانيوسكي: "ستساعد عمليات الشراء لتغطية المراكز المكشوفة على رفع سعر سهم جيم ستوب، ولكن من المتوقع أيضًا أن يقفز بائعون جدد على المكشوف إلى هذا التداول حيث ستكون أسعار سهم جيم ستوب حول أو أعلى مستوى 30 دولارًا، نقطة دخول جذابة للمبيعات الجديدة على المكشوف"، بحسب شبكة سي إن بي سي العالمية.

البيع على المكشوف هو استراتيجية يقوم بها المستثمرون باقتراض أسهم من شركة ما بسعر معين على أمل أن تنخفض قيمة السوق عن ذلك المستوى عندما يحين وقت استرداد الأسهم المقترضة.

ولم تكن جيم ستوب الشركة الوحيدة المرتبطة بظاهرة "أسهم الميم" التي شهدت ارتفاعًا يوم الاثنين. فقد ارتفع سهم AMC بنسبة 15 بالمئة، بينما ارتفع سهم ريديت بنسبة 9 بالمئة.

وقال دوسانيوسكي: "قد يكون الباعة على المكشوف على موعد بجولة وعرة ومكلفة بالنسبة لهذه الأسهم."

ما هي أسهم الميم؟

يشير سهم Meme عادةً إلى أسهم الشركة التي حظيت باهتمام كبير وشعبية بين المستثمرين الأفراد الصغار، على منصات التواصل الاجتماعي ، والذين يقومون بعد ذلك بدعم أسعارهم بشكل مصطنع في غضون فترة زمنية قصيرة بغض النظر عن أساسيات العمل الأساسية. ظهرت أسهم شركة ميم في عام 2020 أثناء الركود المستوحى من فيروس كورونا المستجد، وبدلاً من أن تتلاشى، فقد أصبحت أمرًا شائعًا.

وقد أصبحت هذه الأسهم محل مكثف للمضاربة، حيث غالبا ما يتسبب مستثمري التجزئة إلى رفع أسعار السهم في فترة زمنية قصيرة. تتضمن أمثلة أسهم الميمز الشائعة GameStop و AMC Entertainment و BlackBerry وغيرها.

كانت ملحمة GameStop التي ظهرت في أوائل عام 2021 في طليعة الأسهم التي جذبت اهتمام الجمهور لأسهم الميم. حيث قام مستثمرو التجزئة في منتدى WallStreetBets التابع لمنصة Reddit بالترويج بجنون لشراء أسهم GameStop ، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها وتسبب في خسائر كبيرة لبعض الصناديق التي راهنت بإنخفاض سعر السهم.

وقد سلط هذا الحدث الضوء على قوة وسائل التواصل الاجتماعي وصغار المستثمرين في التأثير على أسعار الأسهم وتحدي هيمنة المستثمرين المؤسسيين.

وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس (تويتر سابقا) أيضا دورا في الترويج لأسهم الميم. فمن المعروف أن تغريدات أفراد بارزين مثل إيلون ماسك، ومارك كوبان تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار أسهم شركات مثل GameStop و Dogecoin.