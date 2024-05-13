وحققت سوفت بنك ربحا قدره 328.9 مليار ين (2.11 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بخسارة 32 مليار ين قبل عام. ومع ذلك، لم يكن تحقيق أرباح للربع الثاني على التوالي كافيا لتسجيل أرباح في العام بأكمله.

ويركز المستثمرون بشكل متزايد على التوقعات الخاصة بشركة آرم هولدنغز، وهي شركة تصميم رقائق بريطانية تابعة لسوفت بنك، إذ ينظر إلى آرم على أنها تساعد في تعزيز توجه سوفت بنك نحو الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لم يسهم ارتفاع قيمة آرم في أرباح سوفت بنك لأنها شركة تابعة.

فقد أعلنت آرم عن إيرادات قياسية في الفترة من يناير إلى مارس من عائدات التراخيص وحقوق الملكية، بينما تكبدت سوفت بنك خسارة 33 مليار ين من استثمارها في شركة آرم خلال العام المالي الماضي بسبب زيادة النفقات المتعلقة بالتعويض القائم على الأسهم والتوظيف.