وقال البنك في بيان صحفي إنه حقق إيرادات بقيمة 54 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2024 مسجلا نسبة نمو 7 بالمئة على أساس سنوي إذ تعود زيادة الإيرادات بشكل رئيسي لارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بقيمة 20 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار) بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار إلى استقرار صافي الإيرادات من فوائد البنك عند 34 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار) فيما حقق أرباحا تشغيلية خلال الربع الأول من 2024 بقيمة 24 مليون دينار (نحو 77 مليون دولار) بنسبة زيادة بلغت 14 في المئة على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الإيرادات واستقرار التكاليف التشغيلية، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية.

وأوضح أن الربع الأول من العام الحالي أظهر نموا قويا في الأصول بلغت 8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار دينار (نحو 25 مليار دولار) كما في نهاية الربع الأول.

وأضاف بنك برقان أن محفظة القروض لمجموعة البنك سجلت نموا بشكل قوي لتصل إلى 4.3 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة قروضه في الكويت والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي.

ولفت إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليار دينار (نحو 16 مليار دولار) كما في نهاية الربع الأول من 2024.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر الصباح، قوله إن البنك بدأ هذا العام على أسس مالية متينة إذ يواصل تعزيز مركزه المالي وتطوير البنية التحتية التشغيلية ليتمكن من تنفيذ خطط النمو.

وأكد الشيخ عبدالله الناصر أن البنك واصل الاستثمار في تعزيز كفاءة عملياته وتطوير بنيته التحتية ورأسماله البشري بالإضافة إلى تعزيز الأسس التي يحتاجها لتنفيذ خطط النمو والتطوير.