جاء ذلك مع ارتفاع الإيرادات المجمعة خلال تلك الفترة بنسبة 82 بالمئة إلى 21.8 مليار جنيه (حوالي 461.47 مليون دولار).

وقال البنك التجاري الدولي مصر، في افصاح منشور على موقعه الإلكتروني، إن صافي الدخل من العائد قد ارتفع بنسبة 73 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 18.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 10.9 مليار بنفس الفترة من العام السابق.

ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 30.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 1.57 مليار جنيه من نحو 1.2 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، وفق أرقام البنك، بحسب الإفصاح.

وأوضح أن صافي رصيد القروض والتسهيلات ارتفع بنسبة 15 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلا نحو 271.64 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي من نحو 235.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات البنك.

وقفز إجمالي رصيد ودائع العملاء بنسبة 38 بالمئة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 796.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي من نحو 677.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وزاد إجمالي الأصول بنسبة 17 بالمئة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 977.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 من نحو 834.87 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 30.195 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام الجاري، وفق الأرقام المعلنة.