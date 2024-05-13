وانخفض المؤشر نيكي بنسبة 0.13 بالمئة ليغلق عند 38179.46 نقطة، بعد أن تراجع دون مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من مايو في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 2724.08 نقطة.

وانخفض سهم ميتسوي فودوسان 5.39 بالمئة بعد أن جاءت توقعات صافي الأرباح السنوية أقل من توقعات السوق. وانخفض سهم شركة ميتسوبيشي إستيت 4.11 بالمئة.

وخسر قطاع العقارات 3.26 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.03 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين في المؤشر نيكي.

وعلى صعيد الرابحين، قفز سهم أوليمبس 9.65 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية أن أرباحها التشغيلية السنوية ستتضاعف أربعة أمثال وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

وكسب سهم هوندا موتور 1.12 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.7 بالمئة من أسهمها بقيمة 300 مليار ين (حوالي 1.93 مليار دولار).

ومن الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 87 وانخفض 136، في حين استقر سهمان.