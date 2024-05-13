وقالت الشركة في بيان، إنها حققت أداء متميزا في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية للربع الاول بلغت 562 مليون درهم (153 مليون دولار) بزيادة قدرها 8.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى عدد رحلات مولدة للإيرادات في الربع الأول منذ تأسيس الشركة.

كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تمثل 87.4 بالمئة من إجمالي الإيرادات، بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 491 مليون درهم. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوار والمقيمين الجدد.

وحققت سالك نمواً في صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 10.7 بالمئة ليصل إلى 304.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من تطبيق احتساب الضرائب للشركات البالغة 9 بالمئة حافظت سالك على تحقيق نمواً في صافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل صافي الربح إلى 277.3 مليون درهم.

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": " شهدت "سالك" أداءً مميزاً فـي الربع الأول من عام 2024 لتواصل بذلك الزخم القوي الذي حققه أداءها القياسي فـي عام 2023"، مؤكداً أن النتائج المحققة فـي هذا الربع تعد دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمرة مبادرات حكومة دبي فـي توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين والسياح.

من جانبه، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسعدنا أن نستهل العام بهذا الأداء القوي الذي تجلـى فـي ارتفاع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بأكثر من 8 بالمئة على أساس سنوي، مما يدعم طموحنا بأن نصبح شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل. وفي حين نواصل الازدهار فـي نشاطنا الأساسي فـي تحصيل رسوم التعرفة، نعمل في الوقت ذاته على تنويع أنشطتنا من خلال تنويع مصادر إيراداتنا.

وأضاف: شهد الربع الأول تقدماًّ استراتيجياًّ بعد الإعلان عن توسيع شبكة بوابات التعرفة المرورية بإضافة بوابتي تعرفة جديدتين فـي دبي سيتم تشغيلهما بنهاية نوفمبر القادم بالإضافة إلـى إعلاننا فـي نهاية عام 2023 عن شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز ويشكل كلا الإعلانين علامةً فارقة فـي مسيرة تطور أعمالنا، مما يساهم بترسيخ مكانة سالك في المستقبل".

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل

سجلت "سالك" نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بلغ 8.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 122.8 مليون رحلة.

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أٌجريت عبر بوابات سالك الثماني نمواً بنسبة 6.2 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي.

ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة بزيادة قدرها 8.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى رقم مسجل لعدد الرحلات المولدة للإيرادات لفترة الربع الأول منذ تأسيس الشركة، ويتماشى ذلك مع الأداء القياسي الذي حققته الشركة في الربع الرابع من عام 2023.

خلال الربع الأول من عام 2024، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 49.0 بالمئة على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة) بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم. وبالمثل شهد جسر القرهود زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة). وباستثناء جسري آل مكتوم والقرهود، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الأول بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي. وبقي النمو قوياً في العديد من بوابات التعرفة المرورية خلال الربع الأول، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً مزدوج الأرقام (أكثر من 12 بالمئة) بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما فيها نفق المطار والممزر شمال (أكثر من 8 بالمئة).

نمو قياسي لحسابات العملاء النشطة يفوق 16 بالمئة، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليون مركبة

ارتفع عدد الحسابات النشطة بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.5 مليون حساب مقارنةً بحوالي 2.1 مليون حساب في الربع الأول من عام 2023، هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى نحو 242,000 بطاقة في الربع الأول بزيادة بلغت 13 بالمئة على أساس سنوي.

علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الأول بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية.

واصلت سالك تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة. وارتفع عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات سالك الثماني بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2024، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 53,819 مركبة بحلول نهاية الربع الأول.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

استمرار الأداء القوي أدى إلى زيادة إيرادات سالك إلى 562 مليون درهم في الربع الأول بزيادة قدرها 8.1 بالمئة على أساس سنوي

• رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من عام 2024 مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. ونتيجةً لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 491 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

• المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 59 مليون درهم، كما ارتفعت بنسبة 8.6 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 683,000 مخالفة. وبلغت نسبة المخالفات من صافي عدد الرحلات خلال الربع الأول 0.5 بالمئة بانخفاض طفيف عن الربع الرابع، وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

• إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 10 ملايين درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول.

سالك تحافظ على معدلات الربحية في الربع الأول ليرتفع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 377 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 8.4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 348 مليون درهم في العام السابق.

ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 67.1 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة مع 66.8 بالمئة للربع الأول من 2023 و65.0 بالمئة للربع الرابع من 2023.

سجلت الشركة صافي رصيد رأس المال العامل بقيمة 200 مليون درهم في 31 مارس 2024، أي ما يعادل 35.6 بالمئة كنسبة مئوية من الإيرادات. وفي 31 مارس 2024، بلغ صافي الدين 3.3 مليار درهم بالمقارنة مع 3.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023. وبذلك بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لاثني عشر شهراً 2.3 ضعفاً، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 354 مليون درهم في الربع الأول، وارتفع هامش التدفق النقدي الحر إلى 62.9 بالمئة بزيادة قدرها 40 نقطة أساس مقارنةً مع 62.5 بالمئة في العام السابق.