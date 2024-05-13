قدم بوتين مساعده الاقتصادي السابق ونائب رئيس الوزراء الأول أندريه بيلوسوف، البالغ من العمر 65 عامًا، ليتولى منصب وزير الدفاع خلفًا لسيرغي شويغو، البالغ من العمر 68 عامًا، الذي تم تخفيض منصبه بلطف وتوليه رئاسة المجلس الأمني. كما تمت إقالة نيكولاي باتروشيف، حليف قديم لبوتين والذي شغل هذا المنصب، ومن المقرر أن يتولى وظيفة أخرى غير محددة.

معظم أسلاف شويغو تحت حكم بوتين لم يكونوا لديهم خلفية عسكرية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها بوتين اقتصاديًا محترفًا ليكون وزيرًا للدفاع.

يأتي هذا التغيير بعد أيام قليلة من أداء الرئيس الروسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة، مما يمتد فترة حكمه إلى ربع قرن، ويبدو أن التغييرات الجديدة تظهر عدم رضا بوتين على التعامل مع الحرب من قبل المسؤولين الأمنيين.

ويعد هذا أيضًا أكبر تغيير سياسي لبوتين منذ عام 2020، عندما تم إقالة رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف جانبًا لإفساح المجال أمام التكنوقراطي ميخائيل ميشوستين، الذي سيبقى في منصبه إلى جانب وزير الخارجية والدبلوماسي المخضرم سيرغي لافروف.

حققت روسيا مؤخرًا مكاسب محلية محدودة على طول خط المواجهة، حيث تكافح القوات الأوكرانية مع نقص الأسلحة والقوى العاملة، إلى جانب الحاجة الماسة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

يسيطر الكرملين على ما يقارب 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، لكن قواته تتقدم بحذر حيث يخشى بوتين من إصدار أمر بتعبئة أخرى لا تحظى بشعبية بعد أن أثار استدعاء 300 ألف روسي في سبتمبر 2022 الذعر والنزوح الجماعي من البلاد.

وقال سيرغي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين، إن تعيين بيلوسوف يدور حول ممارسة بوتين لمزيد من السيطرة على الشؤون العسكرية مع استمرار حرب أوكرانيا. كما أصبحت الحاجة إلى وجه جديد لتمثيل القوات المسلحة الروسية ضروريا أيضًا بعد فضيحة فساد تشمل نائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف، وهو مساعد رئيسي لشويغو.

وقال ماركوف عبر الهاتف: "بيلوسوف موالٍ شخصيًا لبوتين وسوف يرتب كل هذا. لقد كان هناك الكثير من المصالح الشخصية".

كان هناك أيضًا لمحة من الأعمال الغير منجزة بعد النزاع مع مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي أدى إلى تمرد فاشل في العام الماضي. في ذلك الوقت، كان هناك تكهنات حول ما إذا كان شويغو في طريقه للخروج، لكن تم تأجيل هذا القرار.

في النهاية، استغرق بوتين وقتًا في إجراء التغييرات، في انتظار وفاة بريغوجين في نهاية الصيف الماضي في ظروف غامضة وإعادة انتخابه في هذا الشهر. يثق بوتين في بيلوسوف ويعتبره شخصًا صادقًا وغير فاسد، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، عن مصدر داخل الكرملين تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التغييرات في التشكيلة الحكومية.

وقال إيفجيني سوفوروف، كبير الاقتصاديين الروس في بنك سنتروكريديت: "إن التغيير يدور حول تعزيز دور المجمع الصناعي العسكري باعتباره القاطرة الرئيسية للاقتصاد".

من هو أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الجديد؟

تخرج بيلوسوف من جامعة موسكو الحكومية عام 1981 بدرجة علمية في اقتصاديات علم التحكم الآلي وحصل بعد ذلك على الدكتوراه. في البداية كان يعمل في الأكاديمية الروسية للعلوم.

وكانت أول وظيفة رسمية له مع بوتين مديرا لإدارة الاقتصاد والمالية في عام 2008، عندما تنحى بوتين لفترة وجيزة عن منصبه كرئيس، حيث تبادل الوظائف مع ميدفيديف بهدف العودة إلى المنصب الأعلى في وقت لاحق. شغل بيلوسوف لاحقًا منصب وزير الاقتصاد لفترة وجيزة، ثم أصبح أكبر مساعد اقتصادي لبوتين. وكان له دور فعال في تحويل روسيا إلى اقتصاد الحرب.

وهو معروف باتخاذ مواقف حازمة وصارمة اتجاه الشركات والأعمال التجارية، وكان القوة الدافعة وراء مبادرة الحكومة لزيادة الضرائب على المعادن وصناعة التعدين، بما في ذلك بعد بدء الحرب.