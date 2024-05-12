وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، يوم الجمعة بفعل بيانات اقتصادية صينية قوية والصراع الدائر في الشرق الأوسط ليبلغ خام برنت 84.24 دولار للبرميل.

تحركات الأسعار

صعد المؤشر القطري بنسبة 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.7 بالمئة لسهم صناعات قطر و0.8 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.6 بالمئة، وهو انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، متأثرا بخسائر جميع القطاعات تقريبا.

ومن الأسهم المتراجعة الأخرى سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الذي انخفض 1.5 بالمئة بعد أن هوى صافي أرباحها الفصلية 94.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.3 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، وكانت أسهم قطاعات العقارات والرعاية الصحية من بين أكبر الخاسرين.

وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 6.3 بالمئة وسهم أبو قير للأسمدة 5.2 بالمئة.

ولكن سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة بعد أن أعلن عن قفزة 110 بالمئة في صافي أرباحه الفصلية.