وبموجب بنود الاتفاقية، ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40 بالمئة من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل (الشركة المشغّلة) على الحصة المتبقية والبالغة 60 بالمئة، بحسب بيان للجانب لشركة قطر للطاقة.

وقد مُنحت منطقتا "القاهرة" و"مصري" الاستكشافيتان لشركة "إكسون موبيل" في يناير 2023. وتبلغ مساحة المنطقتين حوالى 11,400 كيلومتر مربع في مياه يراوح عمقها بين ألفين وثلاثة آلاف متر.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي: "يسعدني أن نشارك في منطقتي استكشاف القاهرة ومصري البحريتين، وهو ما سيعزز من تواجد قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية ويدعم برنامجنا الطموح للاستكشاف الدولي".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة".