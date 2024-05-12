وجاءت تصريحات الوزير للصحفيين على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بغداد في أعقاب إشارته أمس السبت إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها المجموعة الأوسع أوبك+ في اجتماعها المزمع في أوائل يونيو، بحسب رويترز.

وقال الوزير، الأحد: "الخفض الطوعي للنفط الخام خاضع للاتفاق بين دول أوبك وممكن أن تطرح أي مقترحات قابلة للنقاش في حينها".

وأضاف: "نحن جزء من منظمة أوبك ومن الضروري أن نلتزم ونتوافق مع أي قرارات تصدرها المنظمة".

وذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.