وأضاف الوزير أن الحكومة ستعلن قريباً عن تفاصيل الحزمة التي تستهدف مواد الرقائق وصانعي المعدات وشركات صناعة الرقائق والشركات الخاصة بسلاسل توريد أشباه الموصلات.

وكشفت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن البرنامج يمكن أن يشمل قروضاً ميسرة وإنشاء صندوق جديد تموله المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

وفي الوقت الراهن، تبني كوريا الجنوبية أيضاً مجمعاً ضخماً للرقائق في مدينة "يونغين"، والذي تصفه بأنه أكبر مجمع للتكنولوجيا الفائقة في العالم.

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بتوفير كل الموارد الممكنة "للفوز في حرب الرقائق"، كما ووعد بتقديم مزايا ضريبية للاستثمارات في هذا القطاع.