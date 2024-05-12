ومن الممكن أن تتضاعف التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية، على وجه الخصوص، أربع مرات، من 25 بالمئة الحالية إلى 100 بالمئة، بحسب وصف الأشخاص للخطة، مع عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بتقديم تفاصيل قبل الإعلان الرسمي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وتأتي التعريفات، المتوقع الإعلان عنها يوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون في جميع أنحاء الإدارة الديمقراطية عن إحباطهم بشأن "القدرة الزائدة" في تصنيع السيارات الكهربائية والمنتجات الأخرى في الصين التي يقولون إنها تشكل تهديدًا للوظائف والأمن القومي في الولايات المتحدة.

وتخشى الدول الصناعية بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من أن موجة من الصادرات الصينية منخفضة الأسعار ستطغى على التصنيع المحلي.

على الجانب الأميركي، هناك مخاوف خاصة من أن منتجات الطاقة الخضراء في الصين سوف تعمل على تقويض الاستثمارات الضخمة الصديقة للمناخ والتي تمت من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون والذي وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا في أغسطس 2022.