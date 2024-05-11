تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.55 بالمئة، ليصل إلى 2360.50 دولار للأونصة.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 2.9 بالمئة، لتصل إلى 2375 دولارًا للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.

وكشفت بيانات جامعة "ميشيغان" الأميركية عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 12.7 بالمئة على أساس شهري إلى 67.4 نقطة في القراءة الأولية لشهر مايو، بالمقارنة مع التوقعات البالغة 76.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 12.9 بالمئة على أساس شهري عند 68.8 نقطة.