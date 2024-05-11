وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي.

ويرجح رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لرويترز أن يتباطأ التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية، مما قد يجعل البنك المركزي يبدأ في خفض سعر الفائدة في عام 2024، على الرغم من أن الخفض قد يكون ربع نقطة مئوية فقط ولن يحدث قبل الأشهر الأخيرة من السنة.

تحركات الأسهم

خلال أسبوع، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.16 بالمئة إلى 39512.84 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.85 بالمئة إلى 5222.68 نقطة.

وسجل المؤشر "ناسداك" المجمع ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.14 بالمئة إلى 16340.87 نقطة.