وستتلقى شركة "نوفافاكس" مبلغ 500 مليون دولار كدفعات مقدمة، بالإضافة إلى 700 مليون دولار إذا تم استيفاء جميع مراحل التطوير والتنظيم والإطلاق، وفقًا لبيان الشركة، الجمعة.

وقالت "نوفافاكس " في بيان، الجمعة، إن شركة "سانوفي" ستحصل أيضًا على حصة تبلغ حوالي 5 بالمئة في شركة "نوفافاكس" ضمن الصفقة.

وبعد الإعلان عن الصفقة، ارتفعت أسهم نوفافاكس بما يصل إلى 217 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، قبل تقليص تلك المكاسب إلى حوالي 107 بالمئة، عند 9.27 دولارا للسهم.

وإذا استمرت القفزات خلال جلسة تداول يوم الجمعة، فستكون أكبر زيادة للسهم في يوم واحد على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يؤدي ضخ الأموال النقدية في "نوفافاكس" إلى تعزيز الميزانية العمومية لشركة تصنيع اللقاحات، والتي فقدت أسهمها أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ الأيام الأولى للوباء.