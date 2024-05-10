وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3 بالمئة على أساس سنوي.

وتسير تركيا نحو استعادة ثقة المستثمرين وتحسين أوضاعها الاقتصادية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وتبعها تشكيل فريق اقتصادي جديد في الحكومة والبنك المركزي، حيث قامت بتشديد قوي للسياسة النقيدة من أجل السيطرة على التضخم الجامح، والحد من تراجع الليرة.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، مرة أخرى في أبريل، إلى مستوى 69.8 بالمئة. ويتوقع المركزي التركي أن يبدأ التضخم في التراجع اعتبارا من يونيو الماضي وصول إلى 38 بالمئة بنهاية العام.