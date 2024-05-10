وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم على ارتفاع نسبته 0.41 بالمئة مسجلا 38229.11 نقطة بعد أن صعد بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة بنسبة 0.54 بالمئة مسجلا 2728.21 نقطة.

وشهد نيكي تعاملات متقلبة خلال الأسبوع المنقضي بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 38863.14 يوم الثلاثاء.

وتحسنت معنويات المستثمرين هذا الأسبوع بعد تجدد الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إثر صدور بيانات لنمو الوظائف بنسبة أقل من المتوقع في أبريل.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع خلال الليل بعد أن عززت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الآمال بخفض أسعار الفائدة.

وساعد ذلك مع صدور نتائج أعمال قوية لشركات يابانية في دعم نيكي.

لكن مستثمرين قرروا جني الأرباح عندما اقترب المؤشر من مستوى مهم عند 39 ألف نقطة في التداول الصباحي مما حد من المكاسب.

ولم يسجل المؤشر نيكي بذلك تغيرا يذكر في الأداء الأسبوعي بعد أن حقق مكاسب أسبوعية لأسبوعين متتالين.

وحققت أسهم شركات الألعاب مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم مجموعة كونامي جروب 9.3 بالمئة متصدرا المكاسب وصعدت أسهم بانداي نامكو هولدينجز 5.6 بالمئة ونينتندو 3.3 بالمئة.

وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز للمعدات الكهربائية 8.2 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركة سكرين هولدينغز المرتبطة بصناعة الرقائق 12.2 بالمئة. وانخفضت أسهم باناسونيك 4.7 بالمئة بعد عدم تمكن وحدة الطاقة التابعة للشركة من تحقيق ربح تشغيلي متوقع.