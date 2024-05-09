تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 30 سنتا أو بنسبة 0.36 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.88 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 27 سنتا أو بنسبة 0.34 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 79.26 دولارا للبرميل.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام عن العام السابق في أبريل، وعادت الصادرات والواردات إلى النمو الشهر الماضي، ما يشير إلى تحسن مشجع في الطلب في الداخل والخارج حيث تواجه بكين العديد من التحديات في محاولة لدعم اقتصادها الهش.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، وهو دليل إضافي على تباطؤ سوق العمل.

وفي الشرق الأوسط، تعهد الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا اجتاحت قواتها مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة.

وقال زعيم حركة الحوثي في اليمن، والتي عطلت بالفعل حركة السفن في البحر الأحمر، إنها ستستهدف سفن أي شركة مرتبطة بتوريد أو نقل البضائع إلى إسرائيل أيا كانت وجهتها.