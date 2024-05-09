تحركات الأسهم

محا المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة وأغلق مرتفعا 0.2 بالمئة عند مستوى 516.77 نقطة، مع صعود المؤشر داكس الألماني قرابة واحد بالمئة.

وصعدت أسهم شركات صناعية، مثل شركات سيمنس و"إيه.بي.بي" وشنايدر إلكتريك، أكثر من واحد بالمئة لكل منها، وكانت من أكبر عوامل تقدم المؤشر.

وبدأ "ستوكس 600" شهر مايو مرتفعا، وذلك بعد توقف قصير لسلسلة مكاسب قياسية في أبريل بسبب قوة الأرباح، وإشارة البنك المركزي الأوروبي إلى ترجيح خفض تكاليف الاقتراض في يونيو، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع سهم البنك الإسباني ساباديل 3.1 بالمئة بعد أن تقدم منافسه بنك بي.بي.في.إيه بعرض استحواذ قيمته 12.23 مليار يورو (13.18 مليار دولار) إلى المساهمين بشكل مباشر، وذلك على الرغم من رفض مجلس إدارة بنك ساباديل العرض.

وخسر المؤشر الإسباني نحو واحد بالمئة ليتخلف عن أقرانه الإقليميين بسبب هبوط سهم بي.بي.في.إيه 6.7 بالمئة.