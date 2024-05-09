وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.

ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

تحركات الأسعار

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ستة عملات رئيسية، 0.21 بالمئة إلى 105.29، بينما ارتفع اليورو 0.27 بالمئة إلى 1.0774 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2509 دولار بعد صدور البيانات الأميركية.

وكان الإسترليني قد تراجع إلى مستوى منخفض بلغ 1.2446 دولار، مسجلا أقل مستوياته منذ 24 أبريل، بعد أن مهد بنك إنجلترا الطريق لخفض معدلات الفائدة.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني 0.02 بالمئة إلى 155.45. ويتعافى الدولار ببطء مقابل العملة اليابانية بعد أن انخفض 3.4 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي من حيث بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022.

وكان الين قد ارتفع في وقت سابق إلى 155.15 مقابل الدولار، بعد نشر ملخص لآراء بنك اليابان اليوم الخميس، والذي يُظهر أن أعضاء مجلس الإدارة أيدوا تشديد السياسة النقدية بأغلبية ساحقة في اجتماع عُقد في أبريل وطالب العديد منهم بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة على نحو مطرد.