وقال سكان، بحسب رويترز، إن القوات الإسرائيلية حشدت دبابات وفتحت النار بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان في رفح، وذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق أسلحة لإسرائيل إذا نفذت قواتها اجتياحا واسعا للمدينة الواقعة جنوب القطاع.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر السعودي منخفضا بنسبة 1.4 بالمئة مع تسجيل أغلب قطاعاته خسائر بقيادة قطاعات المرافق والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والمواد.

وهوى سهم "أكوا باور" بنسبة 7.4 بالمئة وانخفض سهم شركة معادن 2.7 بالمئة. لكن سهم رتال للتطوير العمراني قفز 5.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع خلال المعاملات اليومية منذ منتصف ديسمبر 2022، ويأتي الارتفاع بعد أن سجلت شركة التطوير العمراني قفزة 50 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، بعد تسجيل مكاسب في جلستين متتاليتين، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول واحدا بالمئة وخسارة سهم الشركة العالمية القابضة 0.7 بالمئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين، انخفض سهم أدنوك للتوزيع اثنين بالمئة بعد تسجيل الشركة تراجعا 18.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول.

ولكن أرباحها الفصلية ارتفعت 2.3 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والخدمات المالية.

ونزل سهم شركة إعمار العقارية 1.1 بالمئة وانخفض أيضا سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.5 بالمئة.

لكن أسهم سبينس 1961 هولدينج أغلقت عند 1.60 درهم للسهم، لترتفع 4.6 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 1.53 درهم للسهم لدى إدراجها في البورصة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ثلاثة بالمئة وزيادة سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 4.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة مدفوعا بمكاسب في قطاعات المواد والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وصعد سهم شركة أبو قير للأسمدة 3.1 بالمئة، بينما تقدم سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 1.9 بالمئة.