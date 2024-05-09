ويعتبر "أثلون" ثاني مشروع سكني للدار العقارية في دبي ضمن إطار شراكتها مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تستثمر في 31 دولة حول العالم.

وطرحت الدار اكثر من ألف فيلا وتاون هاوس في مشروع "أثلون" تم بيعها بالكامل، حيث ساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 81 بالمئة من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى. كما تصدّرت جنسيات الهند والصين والأردن، قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.

وساهمت الإناث بنسبة 21 بالمئة من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 79 بالمئة المتبقية. ويمثل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 65 بالمئة من المشترين، في دليل واضح على الأقبال الكبير من الأجيال الشابة على المجمّعات السكنية التي توفر أساليب حياة نشطة. كما شكل المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار العقارية نسبة 82 بالمئة من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء الشركة محلياً وعالمياً.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "شهد إطلاق مشروع "أثلون" نجاحاً استثنائياً بكل المقاييس، مسجّلاً أكبر حجم مبيعات على الإطلاق مقارنة بجميع المشاريع السابقة للشركة، وجاءت هذه المبيعات القياسية خلال يومين فقط من مشترين في دولة الإمارات وخارجها، حيث أبدى عملاؤنا المحليون والدوليون اهتماماً كبيراً بالاستثمار والسكن في مجتمعات تركز على توفير أساليب الحياة النشطة وتعزيز رفاه القاطنين، وقد تمكّنا من تلبية هذه الاحتياجات بكفاءة في هذا المشروع المميز. وتمنحنا هذه النتائج الاستثنائية ثقة كبيرة لإطلاق المزيد من المفاهيم المميزة لمشاريع سكنية جديدة في دبي قريباً".