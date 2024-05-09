وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، إن العجز قد ارتفع في آخر 12 شهرا حتى أبريل إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6.2 بالمئة في العام المنتهي في مارس، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6 بالمئة للعام 2024 بأكمله.

كما انخفضت إيرادات الضرائب في إسرائيل بنسبة 4.1 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام وتراجع الدخل الضريبي 13.1 بالمئة في أبريل وحده.

وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي على مقترح لرفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بصورة كبيرة من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة زيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب في غزة.

وأدت الحرب إلى زيادة تكاليف الدفاع والتعويضات للمتضررين من الصراع.

ويشمل ذلك الشركات وسكان البلدات الحدودية القريبة من غزة جنوبا وبمحاذاة لبنان في الشمال حيث يطلق حزب الله الصواريخ، وكذلك الفنادق التي يقيم فيها عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين.