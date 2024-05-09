بعد الصفقة، تمتلك إيني بوصفها المشغّل نسبة 60 بالمئة من منطقة الاستكشاف 7، بينما تمتلك سنوك 30 بالمئة، وتمتلك راك غاز 10 بالمئة.

وقال الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة، إن هذه الاتفاقية مع إيني تهدف إلى تعزيز التعاون المستمر بين إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، ونتطلع إلى نتائج استثنائية في أعمال الحفر وتحقيق المزيد من التقدم والنمو في المستقبل القريب".

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، "يساهم التعاون المشترك بين رأس الخيمة وإمارة الشارقة وإيني بدعم وتحفيز نموّ قطاع الطاقة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مما يعزز المزيد من النمو في المنطقة".

وتعزز هذه الشراكة التعاون القائم بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة إيني والتي واصلت نشاطها في الشارقة على مدى السنوات الخمس الماضية حتى اكتشاف حقل «محاني» للغاز الطبيعي والمكثفات وتحديد العديد من الفرص الجديدة للاستكشاف.

تعكس الصفقة العلاقة الوثيقة مع كل من شركة إيني وراك غاز، والتعاون بين الشارقة ورأس الخيمة في تطوير البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات.

وأعرب حاتم الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، عن سروره بإتمام هذه الصفقة التي وصفها بالتاريخية، حيث ستشارك سنوك مع شركة "إيني" و"راك غاز" باستكشاف المنطقة 7، بالإضافة إلى كونها أول استثمار لسنوك خارج إمارة الشارقة، وتعزز هذه الصفقة أيضاً العلاقة المتبادلة بين إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.

وقال كريس وود، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للبترول و"راك غاز" إن التناغم بين سنوك وإيني وراك غاز في المنطقة 7 يمثل إيماناً مشتركاً في إمكانيات موارد الغاز الطبيعي في رأس الخيمة "نحن نعمل معاً على بناء روابط أقوى بين الإمارات، لخلق المزيد من الفرص، وضمان أمن الطاقة لمجتمعاتنا".