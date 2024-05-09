وبهذا الصدد، قال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن النمو المرتفع للطلب على الكهرباء بنسبة 6.4 بالمئة وعلى المياه بنسبة 5.9 بالمئة ساهم في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9 بالمئة إلى 2.6 مليار درهم، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6 بالمئة".

وأضاف: "سنواصل التركيز على هدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر وتحسين العائدات لجميع المعنيين".

وفي الربع الأول من 2024، ارتفعت الإيرادات ربع السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 6.7 بالمئة إلى 5.8 مليار درهم.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9 بالمئة إلى 2.6 مليار درهم.

في حين ارتفعت أرباح الهيئة التشغيلية بنسبة 11.6 بالمئة إلى 995 مليون درهم.

وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة بقيمة 692 مليون درهم لتصل إلى 3.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 26.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدل على الإمكانات القوية التي تتمتع بها الشركة لزيادة التدفقات النقدية عاماً بعد عام.

وارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 10.3 تيراوات ساعة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 9.7 تيراوات ساعة في الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 6.2 بالمئة.

وأنتجت هيئة كهرباء ومياه دبي 1.46 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 19.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 14 بالمئة من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتعمل الهيئة على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد. وقد شهد الطلب الذروي على الطاقة زيادة ملحوظة في الربع الأول من عام 2024 حيث بلغ 6.1 غيغاوات بزيادة قدرها 7.24 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الأول من العام الجاري 8,822 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 5.26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس التزام الهيئة الثابت بالتميز التشغيلي.

وخلال الربع الأول من 2024، بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 34 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.36 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 401 مليون جالون بزيادة قدرها 5.04 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ عدد إجمالي حسابات الهيئة 1,224,560 حساباً مقارنة مع 1,169,713 حساباً بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.7 بالمئة.

وتتوقع ديوا دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2023.

وبتاريخ 26 إبريل 2024، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 15 أبريل 2024. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024 خلال شهر أكتوبر المقبل.