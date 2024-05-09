وسيعزز الإعلان عن الاستحواذ المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها أدنوك، كشركة وطنية للنفط والغاز؛ تجمع بين حلول الطاقة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي من "AIQ" وخبرة بريسايت في تحليلات البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الفائقة لتسريع الابتكار بالذكاء الاصطناعي وتطوير حلول رائدة للطاقة والصناعة.

ويشكل الاستحواذ على شركة "AIQ" توسيعاً مهماً ومحورياً لأعمال بريسايت في قطاع الطاقة والذكاء الصناعي، مما يفتح آفاقا وأسواقاً جديدة لكل من "بريسايت" و"AIQ"، كما أن الجمع بين الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة التي تقدمها "AIQ" مع التحليلات الضخمة عبر القطاعات وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الدولية التي توفرها بريسايت سيفتح إمكانيات نمو هائلة لكلتا الشركتين.

وقد طورت "AIQ" بالفعل أكثر من 20 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي وقامت بتقديم 16 براءة اختراع، وتسهم أدواتها الرئيسية للذكاء الاصطناعي بشكل فعلي في رفع كفاءة العمليات بشركات أدنوك، حيث تعمل على تعريف ومراقبة والمساعدة في الحد من الانبعاثات، وتحسين إجراءات السلامة.

ويتم تسويق حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، والتي تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات الحديثة والتاريخية، وستكون الأساس للنمو بشركة "AIQ".

وقال منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة بريسايت: "يجمع هذا الإعلان بين اثنتين من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات للارتقاء إلى مستويات أعلى على مستوى العالم.. ويسعدنا أن يتولى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها قيادة مجلس إدارة (AIQ) بصفته رئيساً لها، جالباً معه ثروة مهمة من الخبرة والقيادة الحكيمة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، كما يسرنا الترحيب بفريق (AIQ) الموهوب في عائلة بريسايت".

وأضاف: "مع القوة الهائلة التي تتمتع بها أدنوك والتي تنضم إلى المساهمين الحاليين مثل (IHC) وجي 42، فإننا نعتقد أننا سنعزز حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، ونحن متحمسون لإظهار إمكانياتنا لتحقيق تغيير مجتمعي مفيد".

من جهته قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "كان العام الماضي عاماً مميزاً بالنسبة لشركة بريسايت، حيث قمنا بإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2023 وحققنا إيرادات إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم .. كانت تلك مجرد البداية، وبعد عام واحد فقط من إدراجنا، وصلنا إلى إنجاز مهم آخر من خلال الاستحواذ على (AIQ)، ومن خلال الحصول على حصة أغلبية فيها فإننا نضيف قطاعاً آخر رفيع المستوى إلى محفظتنا من الحلول والخبرات، ومع توفير قدراتنا التوليدية في تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى (AIQ) والعملاء المحتملين في صناعة الطاقة العالمية. فإننا نتطلع إلى مستقبل مبهر لكلال الشركتين".

وأضاف براموتدام: "إن استحواذنا على (AIQ) سيعزز التزام بريسايت بخلق مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة من خلال حل مشكلات بالذكاء الاصطناعي لتمكين التقدم البشري مدى الحياة".

وكجزء من الصفقة، ستحتفظ أدنوك بحصة 49 في المائة في "AIQ"، كما استحوذت على حصة أقلية مهمة في بريسايت، مما يؤكد على نجاح بريسايت والثقة في رؤيتها.