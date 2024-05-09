وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بعد أن قفز إلى مستويات إغلاق قياسية في يومين متتاليين.

وقطاع السيارات هو الأكثر تضررا إذ انخفض 1.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مرسيدس بنز 5.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم بنك ساباديل الإسباني 5.5 بالمئة بعد أن قدم منافسه بنك بي.بي.في.إيه عرض استحواذ بقيمة 12.23 مليار يورو مباشرة إلى المساهمين لكن مجلس إدارة البنك رفض العرض في حين تراجعت أسهم بي.بي.في.إيه 5.4 بالمئة.

وخسرت شركة الأدوية البلجيكية أرجنكس 7.8 بالمئة بعد أرباح الربع الأول.

وقفز سهم مجموعة نيكسي الإيطالية للمدفوعات 6.6 بالمئة بعد زيادة أكبر من المتوقع في الأرباح الأساسية في الربع الأول.

وارتفع سهم بي.إي سيميكوندكتور إندستريز 5.1 بالمئة بعد أن أعلنت أنها تلقت طلبا لشراء 26 نظام ربط هجين.

ومن المنتظر أن يُعلن بنك إنجلترا قراره حول السياسة النقدية خلال اليوم، ومن المحتمل أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير أو يتخذ خطوة نحو خفضها لكنه سيكون حذرا في إعطاء دلائل واضحة بشأن هذا القرار.