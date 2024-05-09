وبحلول الساعة 10:33 بتوقيت دبي ارتفع سهم "سبينس" بنسبة 8.5 بالمئة متصدراً ارتفاعات سوق دبي المالي ليصل إلى 1.66 درهم للسهم، وتصدر قيم وأحجام التداولات بنحو 125 مليون درهم عبر التداول على نحو 75 مليون سهم.

وكانت "سبينس" قد حددت سعر الطرح النهائي لأسهمها عند 1.53 درهم وذلك في الاكتتاب العام الأولي لحصة 25 بالمئة من رأسمالها في سوق دبي المالي، لتجمع بذلك 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار)، مما يعني ضمناً أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.5 مليار دولار).

وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

ويعد إدراج "سبينس" الثاني هذا العام في سوق دبي المالي بعد أسهم باركن.

يذكر أن "سبينس" هي المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، و في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024.