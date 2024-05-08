تحركات الأسعار

زادت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 52 سنتا أو بنسبة 0.63 بالمئة إلى 83.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.83 بالمئة إلى 79.03 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، لترتفع قليلا عن توقعات محللين.

غير أن الإدارة تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام.

ويحد ارتفاع الدولار من أسعار النفط الخام.

وتُضعف قوة العملة الأميركية الطلب على النفط من خلال جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى.

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة، إذ يقول محللون إن علاوة المخاطر على النفط تراجعت بالتوازي مع ذلك.