تحركات الأسعار

لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ سجل 2315.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينتش.

واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة عند 2323.30 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة، مما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيغان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية 15 مايو.

وبعد صدور بيانات وظائف أميركية ضعيفة في الآونة الأخيرة، تتوقع الأسواق المالية خفض المركزي الأميركي الفائدة مرتين هذا العام وتقليص تكاليف الاقتراض 40 نقطة أساس.

وتباطأ نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في أبريل وهبطت الزيادة السنوية للأجور دون أربعة بالمئة لأول مرة منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.42 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 975.85 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 961.79 دولار.