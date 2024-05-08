تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة عند مستوى قياسي بلغ 515.77 نقطة، مستفيدا من قفزة تزيد عن واحد بالمئة أمس الثلاثاء.

وعززت الأسهم الصناعية المؤشر الرئيسي بعد أن رفعت "سيمنس إنرجي" توقعاتها لعام 2024 وأعلنت عن نتائج أفضل للربع الثاني. وقفزت أسهم الشركة المصنعة لمعدات الطاقة 4.7 بالمئة لتقود مكاسب المؤشر القياسي للبورصة الألمانية.

ويقلص "ستوكس 600" خسائره منذ أبريل، في ظل قوة أرباح الشركات وثقة البنك المركزي الأوروبي في احتمال خفض معدلات الفائدة لأول مرة في يونيو وانحسار التوتر في الشرق الأوسط.