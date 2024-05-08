ومن المقرر أن ينضم رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقاطعة راسين بولاية ويسكونسن، الأربعاء، للإعلان عن الاستثمار الجديد، والذي يأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات الضخمة التي كشفت عنها الشركة في أميركا وأوروبا وآسيا لتوسيع نطاق شبكة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقالت مايكروسوفت إن الموقع الجديد سيخلق في البداية 2300 وظيفة في أعمال البناء، وفي نهاية المطاف ما يصل إلى 2000 وظيفة في مراكز البيانات.

وأضافت أنها سوف تستثمر أيضا في مختبر جديد للذكاء الاصطناعي في حرم جامعة ويسكونسن ميلووكي لتدريب العمال على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومنذ إطلاق ChatGPT من OpenAI في عام 2022، تزايد الطلب على برامج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التي تدعمها. ومع ذلك، فإن مراكز البيانات - التي يعمل الكثير منها برقائق باهظة الثمن من صنع شركة إنفيديا - تكافح من أجل مواكبة الطلب.

والتزمت شركات مايكروسوفت وأمازون.كوم وألفابت وميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لشركة غوغل، بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وزادت مساحة مراكز البيانات في الولايات المتحدة بنسبة 26 بالمئة العام الماضي، وفقًا لشركة العقارات CBRE، كما أن هناك مساحات قياسية قيد الإنشاء.