وبلغ إجمالي الأرباح السنوية 4.9 تريليونات ين (31.9 مليار دولار)، ارتفاعا بنسبة 84 بالمئة بالمقارنة مع 2.45 تريليون ين في العام السابق، في حين قفزت مبيعاتها بنسبة 21 بالمئة إلى 45 تريليون ين (290 مليار دولار)، حسبما قالت الشركة الأربعاء.

وتجاوزت النتائج توقعات تويوتا الخاصة بتحقيق أرباح قدرها 4.5 تريليونات ين (29 مليار دولار)، حيث ارتفعت مبيعاتها العالمية إلى 9.4 ملايين سيارة من 8.8 ملايين سيارة في العام المالي السابق.

كان أداء مبيعات السيارات الهجينة جيدا، رغم أن تويوتا أكدت أنها تعمل جاهدة لتقديم أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، ومن بينها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والتي تعمل بالشحن، وبخلايا الوقود.

وجاء ضعف الين لصالح تويوتا، التي تصنع طرازات كامري سيدان وبريوس الهجين ولكزس الفاخرة.

وبلغ سعر الدولار حوالي 145 ينا يابانيا خلال السنة المالية الماضية، ارتفاعا من 135 ينا في العام السابق، بحسب تويوتا.

الأرباح الفصلية

وفي الربع من يناير إلى مارس، حققت تويوتا أرباحا بلغت 997.6 مليار ين (6.4 مليارات دولار)، ارتفاعا من 552 مليار ين في العام السابق، وبلغت المبيعات 11 تريليون ين (71 مليار دولار)، ارتفاعا من 9.7 تريليونات ين.

وتتوقع الشركة، ومقرها في مدينة تويوتا بوسط اليابان، أن تبيع 9.5 ملايين سيارة خلال هذه السنة المالية، مع توقع نمو المبيعات في الولايات المتحدة وبقية دول آسيا.

وقالت تويوتا إنها ستقوم باستثمارات رئيسية في مجالات مثل الأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا في الأشهر المقبلة للحفاظ على النمو على المدى الطويل.

وتتوقع الشركة أن ينخفض صافي أرباحها للسنة المالية حتى مارس 2025 بنسبة 28 بالمئة تقريبا إلى 3.57 تريليونات ين (23 مليار دولار)، مع تغطية الإنفاق أيضا الاستثمارات في العاملين لدى الموردين والتجار الذين تسميهم "رأس المال البشري".

وعلى الرغم من التوقعات الضعيفة، إلا أن نتائج شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعًا في العالم حطمت توقعات السوق.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 78 بالمئة في الربع من يناير إلى مارس لتصل إلى 1.11 تريليون ين (7.2 مليار دولار) مدعومة بضعف الين الياباني وقوة المبيعات. وجاء الارتفاع مقارنة بأرباح 626.9 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي ومتوسط تقديرات تسعة محللين جمعتها مجموعة بورصات لندن بلغت ​747.3 مليار ين.

وقال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، في مؤتمر صحفي بعد إعلان الأرباح: "سنقوم باستثمارات من أجل حماية سلسلة التوريد بشكل ثابت".

وأضاف في إشارة إلى التحول في عملية التصنيع مع تحول تويوتا من شركة لصناعة السيارات إلى شركة للتنقل: "على الرغم من أن عملياتنا تُدار بكفاءة عالية، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي لا تزال بحاجة إلى التغيير إلى حد ما."

وقالت تويوتا إنها تخطط لاستثمار 1.7 تريليون ين لتحقيق النمو هذا العام في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات.

وقال جيمس هونغ، رئيس قسم أبحاث التنقل في ماكواري: "تبدو التوجيهات في الأرباح مخيبة للآمال. إن التكلفة الإضافية للموردين والاستثمار أمر غير متوقع."

تحدي الصين

ومع ذلك، فإن شركة صناعة السيارات اليابانية لا تخلو من التحديات، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الصين، حيث تكافح لمواكبة الوتيرة التي يقوم بها عدد متزايد من الشركات المصنعة المحلية بطرح السيارات الكهربائية المحملة بالبرمجيات.

كانت تويوتا رائدة في مجال السيارات الهجينة منذ أكثر من ربع قرن مع سيارة بريوس. لقد شكلوا أكثر من ثلث 10.3 مليون سيارة تم بيعها في السنة المالية المنتهية للتو، بما في ذلك علامة لكزس الفاخرة.

ومع ذلك، شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط 1 بالمئة من مبيعات تويوتا العالمية في العام المنتهي في مارس، أو حوالي 116.500 مركبة، وهو أقل بكثير من الهدف المعلن سابقًا وهو 202 ألف مركبة. وتتوقع بيع 171 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطارية في السنة المالية الحالية.

من المحتمل أن يكون مصير أعمالها في الصين مرتبطًا بشكل وثيق باستراتيجية السيارات الكهربائية.

قالت تويوتا إنها ستدخل في شراكة مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت "Tencent" وكشفت النقاب عن سيارتين كهربائيتين تعملان بالبطارية للسوق الصينية في معرض بكين للسيارات الذي اختتم الأسبوع الماضي.