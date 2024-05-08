وقالت الشركة في بيان إنه سيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

ومن المخطط أن يكون المشروع أقل منشأة في العالم من حيث مستوى كثافة الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر اعتماد الكهرباء النظيفة في عمليات التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة، بحسب بيان الشركة.

وتعد هذه الاتفاقية طويلة الأمد، الثالثة التي يتم توقيعها لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقع في عام 2028.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": " يستمر مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في اكتساب المزيد من الزخم والمساهمة في ترسيخ مكانة "أدنوك" كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة. وتستند هذه الاتفاقية مع شركة "EnBW" إلى الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها الإمارات وألمانيا للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، حيث ستدعم جهود ألمانيا في سعيها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها".

وتهدف "الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي" (ESIA) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا في عام 2022 إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون.

وقال بيتر هايدك، عضو مجلس الإدارة في "EnBW" للبنية التحتية للتوليد المستدام: "يسعدنا أن نوقع مع أدنوك أول عقدٍ للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط. نحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تنويع محفظة مشترياتنا وإنشاء سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بنا. كما يمكننا الاستفادة أيضاً من الخبرة المتراكمة لـ "أدنوك" لتحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء هيكل استيرادٍ للطاقة الخضراء بما أن أوجه التشابه بينها وبين الغاز الطبيعي المسال قريبة جداً."

يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين. وعند اكتماله، سيساهم المشروع المكون من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنويا وبسعة اجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف.

يذكر أن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال يحقق تقدماً ملحوظاً مع اقتراب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص به والمتوقع هذا العام، وتم توقيع أول اتفاقيتين لمدة 15 عاماً مع كل من شركة "إي أن أن" الصينية للغاز الطبيعي في ديسمبر 2023 وشركة "سيفي" الألمانية في مارس 2024، سيتم بموجبهما تصدير ما لا يقل عن مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لكل واحده من الشركتين.

وقامت "أدنوك" بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023

و"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.