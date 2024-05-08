وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر. وقفز المؤشر بأكثر من واحد بالمئة إلى مستوى إغلاق قياسي أمس الثلاثاء.

وصعد سهم سيمنس إنرجي بنحو 13 بالمئة بعد أن رفعت الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة معدات الكهرباء توقعاتها لعام 2024 بعد تجاوز نتائج الربع الثاني التوقعات.

وقفز سهم أنهايزر-بوش إنبيف، أكبر شركة عالمية لصناعة الجعة، 4.8 بالمئة بعد زيادة المبيعات في الربع الأول 2.6 بالمئة وهو ما يتفق مع التوقعات، فيما جاءت أحجام المبيعات أفضل من المتوقع.

ودفع ذلك المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات للارتفاع 1.4 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم بي.إم.دبليو 4.7 بالمئة بعد توقع شركة صناعة السيارات تراجع الأرباح قبل خصم الضريبة هذا العام.

ونزل سهم سكانسكا السويدية للتشييد 4.2 بالمئة بعد زيادة أقل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في الربع الأول.