ومصرف الراجحي هو أكبر بنك إسلامي في العالم قياسا بحجم الأصول والقيمة السوقية.

وجاء في الوثيقة أن مصرف الراجحي اختار شركة الراجحي المالية وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وبنك دبي الإسلامي وغولدمان ساكس إنترناشونال والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد للإدارة المشتركة للطرح وإدارة الدفاتر.

ومن المقرر أن تتواصل البنوك المعينة لإدارة الطرح مع المستثمرين المهتمين بأدوات الدخل الثابت في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الوثيقة أن الإصدار بالحجم القياسي، والذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وفي إطار برنامج البنك لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة خمسة مليارات دولار.