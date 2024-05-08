وذكرت الشركة أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنحو 5.1 بالمئة، لتبلغ حوالي 19.1 مليار ريال، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات "STC" السعودية بنسبة 1.2 بالمئة، وارتفاع إيرادات الشركات التابعة بنسبة 13 بالمئة.

وبحسب إفصاحات الشركة، فقد ارتفع إجمالي قروضها إلى نحو 22 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام، مقابل 10.8 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي، كما بلغت النفقات الرأسمالية حوالي 1.7 مليار ريال ارتفاعا من 1.2 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح منفصل، إنها تعتزم توزيع أرباح عن الربع الأول من العام الجاري بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد، بما يتماشي من سياستها لتوزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021.