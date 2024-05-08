وتحدد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين سبعة ريالات و 7.5 ريال للسهم، مما يشير إلى قيمة سوقية بين 2.8 مليار وثلاثة مليارات ريال (746.7-800 مليون دولار).

تعتزم سامسكو طرح 120 مليون سهم تمثل 30 بالمئة من الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وقالت شركة الأهلي المالية في بيان لها على تداول، إن فترة بناء سجل الأوامر تبدأ من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبينت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.