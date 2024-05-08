وبهذه المناسبة، قال خالد وليد الفلاح - رئيس مجلس الإدارة لشـركة الاستثمارات الوطنية، حققت الشـركة أرباحاً ملحوظة في الربع الأول من 2024، حيث سجلنا بداية قوية للعام الحالي في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الشـركة وتعزيز مكانتها الرائدة والقاعدة المتينة والأداء التشغيلي المتميز الذي نتج عنه تسجيل أرباح مجزية في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، بالإضافة إلى قدرتها الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية.

وأوضح الفلاح بأنه على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، إلاَ أن الشـركة واصلت نجاحها المستمر الذي يرتكز على تنمية نموذج أعمالها وأسس صلبة مدعومة بالتنوع الاستراتيجي المرن، واقتناص الفرص الواعدة، والحد من المخاطر. كما تؤكد الاستثمارات الوطنية التزامها على القدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

وذكر الفلاح بأن الاستثمارات الوطنية سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.37 بالمئة في اجمالي الموجودات البالغة 277.66 مليون دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 249.30 مليون دينار في نهاية العام الماضي، ونمواً في الإيرادات الشاملة الأخرى التي بلغت 18.45 مليون دينار بنسبة 362 بالمئة مقارنة بخسائر شاملة أخرى بلغت 7.03 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع في الإيرادات الشاملة بنسبة 479 بالمئة والتي بلغت 22.55 مليون دينار، مقارنة بالعام الماضي خلال نفس الفترة حيث بلغت الخسائر الشاملة 5.96 مليون دينار.

كما أوضح الفلاح بأن الاستثمارات الوطنية مستمرة في سعيها الجاد نحو تميز الأداء والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً رغم الظروف الاقتصادية المعهودة، وذلك تأكيداً على تقديم الشـركة لأفضل الخدمات التي تساعدها في المحافظة على مصالح عملاء ومساهمي الشـركة على حد سواء، وأيضاً تقديم منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة وفقاً لمتطلبات عملائها لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، من حيث عمليات الإدارة والتواصل مما يساهم في تحقيق التنوع الاستثماري الجغرافي وتوسيع نطاق خدمات الشـركة الاستثمارية إلى مناطق جديدة إقليمياً ودولياً من خلال استراتيجية الشركة الحصيفة.

ريادة بارزة

من جهة أخرى، أكد الفلاح على الاحترافية التي تعمل بها الاستثمارات الوطنية، فقد حازت الشـركة على الجوائز المميزة من قبل يوروموني وذلك للعام الثاني على التوالي عبر قطاع الثروات في الشـركة، فبالإضافة إلى فوز ها بجائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، حازت الاستثمارات الوطنية على جائزتين مميزتين وهما جائزة "الأفضل في تقديم الخدمات للشـركات العائلية في الكويت"، وجائزة "الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024"، ومن ضمن الإنجازات البارزة نجاح الاستثمارات الوطنية لتصبح ضمن قائمة فوربس الشـرق الأوسط كإحدى أقوى مديري الأصول في الكويت.

وأضاف الفلاح بأن شركة الاستثمارات الوطنية دعمت مفهوم الاستدامة حيث أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسئولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات، وهي بصدد إطلاق التقرير الخاص بالاستدامة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لاستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية الحصيفة ورؤيتها الحكيمة في إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق صورة ذهنية إيجابية عن الشـركة في المجتمع في تبني مفهوم الاستدامة.

وعلى صعيد استراتيجية التحول الرقمي تواصل الاستثمارات الوطنية في طرح الحلول المقدمة لعملاء الشـركة، حيث أظهرت استجابة إيجابية نحو هذه الخدمات الرقمية المتماشية مع متطلبات العملاء بناءاً على استراتيجية الشركة.

كما أشار الفلاح إلى جهود الشـركة الملحوظة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي اتسمت بالتباين والشمولية على نطاق واسع، حيث قامـت شركة الاسـتثمارات الوطنيـة بتقديــم الرعايــة لنادي إدارة التسويق لـدى كليـة العلـوم الإداريـة في جامعـة الكويت خلال الربع الحالي بدعم عدداً من الأنشطة والفعاليات التعليمية والأكاديمية، والذي يهدف إلى دعم طلاب الكلية من خلال المبادرات التعليمية التي تتضمن تقديم دورات تدريبية متخصصة للاستثمار وتطوير خبراتهم في مجال العمل الاستثماري والمالي. وفي إطار الاستجابة الإنسانية في المجالات الخيرية قامت الشـركة بتقديم الدعم المادي للبنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تعتبر جمعية إنسانية تطوعية لها بصمات إنسانية واضحة وتضطلع بدور كبير ورائد في مبادرات خدمة المجتمع.