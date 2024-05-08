وقالت تاكسي دبي إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 558.4 مليون درهم (حوالي 152 مليون دولار) في الربع الأول، بفضل تحسن الأداء المالي لجميع قطاعاتها.

وحقق قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي نمواً قوياً خلال هذا الربع، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات، وتطبيق تعرفة جديدة لخدمات التنقل، والذي كان مدعومًا أيضًا بإضافة مركبات أجرة جديدة.

وتعتبر خدمة تاكسي المطار مخصصة حصرياً للقادمين إلى مطارات دبي، حيث تقدم خدمات بجودة عالمية مقابل تكلفة معقولة. كما توفر الاتفاقيات الحصرية، التي أبرمتها شركة تاكسي دبي مع العديد من الجهات في المناطق ذات الطلب العالي على خدمات نقل الركاب بمركبات الأجرة في دبي، ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالشركات المشغلة في قطاع النقل بالمدينة.

كما شهد قطاع مركبات الليموزين أداءً قويًا مع زيادة في الإيرادات بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق و17 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 12 مليون رحلة خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت على 94 رخصة جديدة لمركبات الأجرة في مزاد هيئة الطرق والمواصلات الأخير.

وارتفعت إيرادات قطاع الحافلات بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 37 مليون درهم، نتيجة زيادة حجم الأسطول وعقود الخدمة الجديدة.

وحقق قطاع درّاجات التوصيل أداءً متميزاً، حيث تضاعفت الإيرادات بأكثر من أربع مرات عن العام الماضي، واستفادت شركة تاكسي دبي من النمو السريع للتجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على خدمات التوصيل عند الطلب.

وساهمت الإيرادات القوية للشركة إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 169.9 مليون درهم، بهامش ربح مميز قدره 30 بالمئة، وبزيادة وصلت إلى 5 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.

وتواصل شركة تاكسي دبي الاستفادة من حجم أعمالها ومكانتها في السوق لتحقيق كفاءة أفضل في عملياتها وتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتحقيق المزيد من التقدم والريادة.

كما ارتفع صافي الربح في الربع الأول من عام 2024، والذي تأثر بفرض ضريبة الشركات و تكاليف التمويل، بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 108.0 مليون درهم. وبعد استبعاد تأثير الضرائب، ارتفع صافي الربح بنسبة 26 بالمئة، وبلغ التدفق النقدي الحر خلال الربع الأول 122.7 مليون درهم.

وحافظت تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة خلال الربع الأول، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.1 ضعفاً مع رصيد نقدي يشمل ودائع الوكالة بقيمة 412.5 مليون درهماً.

وتعليقاً على تلك النتائج المميزة، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حافظنا على أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، وواصلنا تنفيذ استراتيجتنا التي تركز على خطط النمو، وهو ما ساهم في ارتفاع إيراداتنا بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40 بالمئة. وخلال هذا الربع، أعلنا مضاعفة أسطولنا من مركبات الأجرة الخاصة بمطارات دبي وحصلنا على 94 رخصة مركبة أجرة جديدة في مزاد هيئة الطرق والمواصلات الأخير، ما عزز مكانتنا كأكبر الشركات المشغلة في قطاع مركبات الأجرة في دبي. ونحن ملتزمون بتطوير مشهد التنقل في دبي في ضوء زيادة مساحة المناطق الحضرية في الإمارة، وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان دبي، وتطبيق التقنيات الذكية التي تحسّن الكفاءة التشغيلية لأعمالنا وتعزز تجربة النقل وتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة".

وأضاف الفلاسي: "نظرتنا للمستقبل تفاؤلية ونابعة من الزيادة المستمرة في عدد سكان الإمارة واقتصاد دبي القوي والمزدهر ومكانتها المميزة كوجهة رائدة للأعمال والترفيه. وفي ضوء خططنا للنمو بشكل أكبر في دبي، نرى فرصاً جذابة ومميزة للتوسع في الإمارات المجاورة".

أبرز الإنجازات التشغيلية للربع الأول من العام 2024

في إطار جهودها لمواكبة التطور والاعتماد على أفضل التقنيات والحلول التكنولوجية لتطوير خدماتها في جميع القطاعات خلال هذا الربع، أبرمت شركة تاكسي دبي اتفاقية شراكة مع مجموعة إينوك تهدف إلى تزويد مركباتها بخدمات تعبئة الوقود المتنقلة والآمنة والمؤتمتة. وستساهم هذه الاتفاقية في رفع الكفاءة التشغيلية لأسطول تاكسي دبي، وترشيد النفقات، وتوفير بيانات تفصيلية، وتطوير عمليات التزود بالوقود.

وفي قطاع مركبات الأجرة، أطلقت شركة تاكسي دبي عبر تطبيقها الذكي "DTC App"، خدمات جديدة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة غير الحركية، مما يتيح لهم حجز مركبات الأجرة العادية بدلاً من المزودة بمعدات الكرسي المتحرك، وإمكانية الحصول على خصومات مميزة. وتسلط هذه الخدمة الضوء على التزام شركة تاكسي دبي في المساهمة بدمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.

وتواصل شركة تاكسي دبي الاستفادة من اتفاقياتها الحصرية مع العديد من الجهات والمؤسسات والتي تسمح لها بتقديم خدماتها في عدد من معالم دبي، وتعزيز هذه الاتفاقيات والشراكات بتزويد العملاء بخدمات الليموزين لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد مركبات تاكسي المطار.

ويستمر قطاع درّاجات التوصيل في الشركة نموه بوتيرة متسارعة نتيجة الطلب المتزايد على خدمات التوصيل من قبل الشركاء في قطاعي التجارة الإلكترونية والتوزيع. وتواصل شركة تاكسي دبي إطلاق شراكات جديدة تلبي ذلك الطلب، حيث زادت أسطولها من 235 إلى 987دراجة توصيل خلال هذا الربع.

آفاق المستقبل

تتطلع شركة تاكسي دبي إلى مستقبل واعد في جميع القطاعات، وذلك بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، حيث من المتوقع أن يشهد معدل النمو المركّب للسكان زيادة بنسبة 2.8 بالمئة بين الأعوام 2023 و2040، بالإضافة إلى معدل نمو سنوي مرّكب لزيارات السيّاح بنسبة 20.5 بالمئة بين عامي 2023 و2025.

احتفظت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع "تريب أدفايزر"، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز، كما شهدت نمواً لافتاً في أعداد الزوار، حيث استقبلت 5.18 مليون زائر في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ومع حصول الشركة على رخص جديدة لمركبات الأجرة ومضاعفة عدد مركبات تاكسي المطار ، تستعد شركة تاكسي دبي للاستفادة من النمو القوي الذي تشهده الإمارة ، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ وغيرها في السوق.