وقالت "برجيل" في إفصاح على سوق أبوظبي، إن صافي الأرباح (باستثناء البنود غير المتكررة والضرائب) قد ارتفع بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 141 مليون درهم (حوالي 38.4 مليون دولار) في الربع الأول من 2024، مدعوما بزيادة الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل.

لكن صافي أرباح شركة برجيل القابضة قد تراجع بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 104 ملايين درهم (28.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2024، مقارنة بأرباح قدرها 121 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.

كما أظهر البيان أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) مقارنة بإيرادات بنحو 1.08 مليار درهم في الربع الأول من 2023.

وواصلت المجموعة توسعها الجغرافي المنشود، مع افتتاح 13 مركزا جديدا من مراكز فيزيوثيرابيا في المملكة العربية السعودية بحلول مايو 2024، ليصل عددها إلى 17 مركزا موزعا في الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر وينبع.

علاوة على ما سبق، نجحت برجيل القابضة في تحقيق العديد من الإنجازات الاستراتيجية المهمة في مجال الخدمات الطبية فائقة التخصص، لا سيما بلإطلاق مركز الغدة الدرقية والجار درقية في مدينة برجيل الطبية بالتعاون مع المركز الطبي لجامعة كانساس.

ومن جانبها، نجحت مدينة برجيل الطبية في إجراء أول عمليتين لزراعة الكبد خلال شهر رمضان. وكجز ء من سعيها نحو تعزيز قدراتها في مجال الأوميكس والطب الدقيق، تعاونت مجموعة برجيل مع شركة أونكو هيلكس لإطلاق مختبر أونكو هيلكس-كوالب في مايو 2024، وهو المختبر الأول من نوعه في دولة الإمارات ويتمتع بقدرات شاملة في مجال الوراثة الجزيئية والمناعة الخلوية بالإضافة إلى التشخيص لعمليات الزراعة.