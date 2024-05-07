وقالت الشركة إن الخدمات الموجهة مباشرة للمستهلكين، التي تشمل خدمات ديزني+ وهولو للبث المباشر، سجلت في الفترة من يناير إلى مارس (الربع الثاني من سنتها المالية) دخلا تشغيليا بلغ 47 مليون دولار مقارنة بخسائر 587 مليون دولار في العام السابق.

لكن عمليات البث المباشر بالكامل والتي تشمل أيضا إي.إس.بي.إن+ سجلت خسائر 18 مليون دولار. وكانت قد سجلت خسائر قدرها 659 مليون دولار العام الماضي.

وانخفضت أسهم الشركة 1.7 بالمئة في جلسات تداول ما قبل فتح الأسواق.

وارتفعت إيرادات البث الترفيهي، باستثناء إي.إس.بي.إن+ بنسبة 13 بالمئة في الربع الثاني لتصل إلى 5.64 مليار دولار

وارتفع عدد مشتركي ديزني بلس بأكثر من 6 ملايين في الربع الثاني إلى 117.6 مليون عميل عالمي. فيما ارتفع إجمالي عدد المشتركين في هولو بنسبة 1 بالمئة إلى 50.2 مليوناً، في حين انخفض عدد مشتركي أي أس بي إن بنسبة 2 بالمئة إلى 24.8 مليوناً.

وبلغت أرباح الشركة 1.21 دولار للسهم، وهو أعلى من التوقعات التي بلغت 1.10 دولار للسهم، وفقاً لتوقعات LSEG، في حين بلغت الإيرادات 22.08 مليار دولار، في مقابل توقعات بلغت 22.11 مليار دولار.

وقالت ديزني إنها تتوقع الآن أن ترتفع أرباح السهم المعدلة بنسبة 25 بالمئة في السنة المالية الحالية مقارنة مع 20 بالمئة في توقعات سابقة. وأرجعت هذا التغيير إلى النتائج القوية في المتنزهات الترفيهية والتحسينات في أعمال البث المباشر.

وكانت والت ديزني قد وعدت بورصة وول ستريت بتحقيق وحدة البث المباشر أرباحا بداية من سبتمبر هذا العام. وتخسر وحدة البث التلفزيوني المباشر في شركة ديزني منذ إطلاق ديزني+ في 2019.