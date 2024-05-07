وأضاف نوفاك أنه ليست هناك حاجة للتنبؤ بالمزيد من خطوات أوبك+ في حين ينبغي متابعة الوضع في السوق.

وأكد على أن أوبك+ أمامه أيضا خيار زيادة إنتاج النفط.

وقال نائب رئيس الوزراء حسبما نقلت عنه إنترفاكس "الأمر يتوقف دوما على الوضع الراهن، والتوازن بين العرض والطلب. التحليل يتناول المعطيات كافة. ولا حاجة لتوقع أي شيء في الوقت الحالي، كل ما يتعين فعله هو رصد السوق".

ولم تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بعد محادثات رسمية حول تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو، لكن ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ قالوا لوكالة رويترز إنهم قد يواصلون تخفيضاتهم إذا لم ترتفع معدلات الطلب.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء التحالف في الأول من يونيو لاتخاذ قرار حول سياسة الإنتاج.