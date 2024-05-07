توقعات شركة Lucid لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة وانخفاض سهمها في أواخر اليوم يسلطان الضوء على المخاطر المحتملة للمستثمرين مع تباطؤ الطلب المتزايد سابقًا على السيارات الكهربائية وتصاعد المنافسة العالمية.

وقال جاغان دينجرا، الرئيس المالي المؤقت لشركة Lucid، لوكالة رويترز: "من وجهة نظر النفقات الرأسمالية، نقوم أولاً بإجراء تحسينات على مصنعنا في أريزونا لأننا ننتقل من قدرة إنتاجية مثبتة تبلغ 30,000 سيارة إلى 90,000". وأضاف أن الشركة تنفق أيضًا أموالا على بناء مصنع في السعودية.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تصل نفقاتها الرأسمالية إلى 1.5 مليار دولار في عام 2024 استعدادًا لبدء تصنيع سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Gravity في وقت لاحق من هذا العام، ارتفاعًا من 910.6 مليون دولار في العام الماضي.

وقالت "لوسِد" إنها في طريقها لإنتاج 9,000 سيارة هذا العام، مقارنة بـ 8,428 سيارة أنتجتها العام الماضي. وتوقع سبعة محللين شملهم استطلاع أجراه موقع Visible Alpha أن تنتج الشركة 12,677 وحدة في المتوسط في عام 2024.

وقال بيتر راولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة "لوسِد"، لوكالة رويترز إن الشركة ستنتج عددًا كافيًا من السيارات لتلبية الطلب فقط.

وأضاف: "بخلاف ذلك، إذا قمنا فقط بتشغيل خطوط الإنتاج دون مراعاة الطلب، فسنتبقى بمخزون كبير من السيارات، وهذا سيكون غير حكيم".

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين أن الشركة تتوقع تباطؤ المبيعات الموسمية عالميًا في الربع الثالث مع حصول المستهلكين على إجازات.

وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من المقرر أن تبدأ الشركة أيضًا في إنتاج سيارة متوسطة الحجم بأسعار معقولة في أواخر عام 2026 ومركبة Gravity SUV هذا العام، لجذب قاعدة أكبر من العملاء.

أضاف صندوق الثروة السيادية، الذي استثمر المليارات في شركة لوسيد، مليار دولار إضافية إلى الميزانية العمومية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

يذكر أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في لوسيد تبلغ 60 بالمئة.

وأنهت الشركة الربع الأول ولديها سيولة بقيمة 2.17 مليار دولار، مقارنة بـ 1.37 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وكانت شركة لوسيد قد خفضت أسعار سيارات السيدان الهوائية الرائدة في فبراير بنسبة تصل إلى 10 بالمئة لتحفيز المبيعات.

بلغت إيرادات الربع الأول 172.7 مليون دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 156.99 مليون دولار، وفقًا لبيانات LSEG، في حين سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 684.76 مليون دولار، أي أقل من خسارة قدرها 779.5 مليون دولار في العام السابق.