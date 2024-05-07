وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت بنك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.

وسيتولى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورغان ستانلي دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

ووفقا للوثيقة، ستعقد البنوك اجتماعات للمستثمرين العالميين في السابع من مايو قبل طرح صكوك خضراء غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات ضمن برنامج تمويل أطلقته الدار بقيمة ملياري دولار. وعادة ما يعني الحجم القياسي أنه لا يقل عن 500 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة أن شركة التطوير العقاري طرحت أيضا صكوكا بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق في سبتمبر 2025.

وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك الخضراء لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.