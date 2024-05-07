وبهذا الصدد، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 152 لسنة 2024 بتخصص مساحة 1785.35 فدان تقريبا تعادل حوالي 7.5 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ومشروع رأس الحكمة يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية.

ما يُميز المدينة هو وقوعها في مكانٍ استراتيجي جذاب، إذ تقع مدينة رأس الحكمة في منطقة الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 في مدينة مطروح.

وتستهدف مصر أن تكون المدينة مقصداً سياحياً عالمياً، يتماشى مع الرؤية الخاصة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في أبريل الماضي، على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).

كما وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، في أبريل الماضي، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة يأتي ضمن مخطط تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

وتضمنت القرارات الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.