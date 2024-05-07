أرباح الشركة في الربع الأول جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين البالغة 2.9 مليار دولار.

وكانت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الماضي بلغت 4.96 مليار دولار، و2.99 مليار دولار في الربع السابق.

وذكرت الشركة أن النتائج تعكس انخفاض أسعار الطاقة وتأثير تعطل مصفاة وايتنج بولاية إنديانا وتراجع كبير في هامش ربح الوقود.

ورغم انخفاض الأرباح، فإن الشركة التي مقرها لندن، حافظت على توزيعات أرباح عند 7.27 سنتاً للسهم، وكذلك برنامج شراء الأسهم عند 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، على غرار الربع السابق.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، فقد ارتفع صافي دين الشركة بأكثر من 3 مليارات دولار إلى حوالي 24 مليار دولار في نهاية الربع الأول.

وقطعت الشركة تعهدا جديدا بخفض التكاليف بشكل أكبر على المدى المتوسط، وذلك بعد الإعلان عن تغييرات في هيكلها التنظيمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، موراي أوشينكلوس،، في بيان يوم الثلاثاء: "نحن نعمل على تبسيط وتقليل التعقيد عبر شركة بي بي ونخطط لتحقيق وفورات في التكاليف النقدية بقيمة 2 مليار دولار على الأقل بحلول نهاية عام 2026".