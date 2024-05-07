بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعدما أغلق عند أعلى مستوى في أسبوع أمس الاثنين.

وقفز سهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة بعدما أعلن البنك زيادة صافي الربح في الربع الأول بنحو ثلاثة أمثاله، في أول ربح فصلي يحققه البنك منذ استحواذه على منافسه كريدي سويس.

وصعد مؤشر الخدمات المالية 1.8 بالمئة.

وارتفع سهم يوني كريدت، ثاني أكبر البنوك الإيطالية بنحو ثلاثة بالمئة.

وزاد سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 6.5 بالمئة. لكن الشركة أعلنت عن برنامج لترشيد التكاليف بعد خفض توقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم كولوبلاست الدنمركية لصناعة المعدات الطبية 5.1 بالمئة.

وتلقت الأسهم دعما أيضا من انخفاض العائد على سندات منطقة اليورو بفعل زيادة المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروربي سيخفضان الفائدة هذا العام في أعقاب بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.