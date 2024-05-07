وانخفض الدولار الأسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.6601 دولار أميركي، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.6650 دولار أميركي، وهو المستوى الذي سجله سابقا في الثامن من مارس.

وربح الدولار الأميركي 0.44 بالمئة ليصعد إلى 154.5635 ين ياباني، مواصلا مكاسبه بعد ارتفاعه 0.58 بالمئة أمس الاثنين.

وهبط الين الجمعة إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل، إذ فاقمت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت أقل من المتوقع الخسائر بعد بيانات بنك اليابان التي أشارت إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو تسعة تريليون ين (58.37 مليار دولار).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 105.19، بعد انخفاضه إلى 104.52 الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.07655 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2552 دولار.