وقالت أدنوك للغاز، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي المالي واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إنها حققت أداء قويا في الربع الأول من 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 22.07 مليار درهم (حوالي 6.01 مليار دولار)، وذلك بفضل زيادة حجم الطلب المحلي حيث ارتفع بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات والتركيز المتواصل والمستمر على رفع الكفاءة التشغيلية، ارتفعت أرباح الربع الأول من العام قبل تكاليف الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.6 مليار درهم (حوالي 2.08 مليار دولار) مسجلة زيادة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي.

وساهمة اتفاقية توريد وشراء الغاز لمدة 25 عاما في ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35 بالمئة من 34 بالمئة سجلت في العام السابق.

وبحسب الإفصاح، فقد ارتفاع صافي الدخل المعدل (باستثناء الأثر الضريبي غير المتكرر المسجل في الربع الأول من عام2023) بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.36 مليار درهم ( 1.187 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة صافي الدخل من مبيعات الغاز المحلية إلى 20 بالمئة على أساس سنوي، مما يؤكد الكفاءة العالية للشركة كمورد محلي.

الجدير بالذكر أن أدنوك للغاز توفر أكثر من 60 بالمئة من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، وهي أكبر مورد لقطاع البتروكيماويات في الدولة.

وعلق، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز، أحمد العبري قائلا: :"نحن فخورون بتحقيق زيادة في صافي الدخل المعدل بلغت نسبتها 21 بالمئة على أساس سنوي وذلك بفضل حجم المبيعات القوية والتحسن المستمر في هامش عملياتنا المحلية، كما استمر التحسن في جميع معايير القياس الرئيسية الأخرى للشركة ومن أهمها مشاريع النمو الاستراتيجي لدينا، التي شملت توقيع اتفاقيات مبيعات إضافية للغاز الطبيعي المسال عززت من مكانتنا كمورد عالمي موثوق به".

وأضاف: "الأرباح القوية التي سجلت في الربع الأول من هذا العام تحققت بفضل ارتفاع التدفق النقدي بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي مسجلاً ما قيمته 4.34 مليار درهم (1.18 مليار دولار). وبفضل هذا الارتفاع، سنتمكن من زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 12.52 مليار درهم (3.41 مليار دولار ) في عام 2024 بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح لدينا. وبفضل الأداء المالي القوي للشركة ومحفظتها الاستثنائية من مشاريع النمو سيواصل مساهمونا الاستفادة من عائد توزيعات الأرباح السنوي بنسبة تزيد عن 5 بالمئة بالإضافة إلى أمكانية ارتفاع سعر السهم."

ومع توقع نمو هامش أعمال الشركة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، فإن أدنوك للغاز تخطط لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم (13 مليار دولار ) في فرص نمو محلية وعالمية بين 2024 و 2028، وتتمتع الشركة بوضع مثالي للاستفادة من زيادة متوقعة لكمية الغاز المصاحب للنفط، حيث تُخطط «أدنوك» لزيادة قدرتها الانتاجية إلى خمسة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2027.

وتسعى الشركة إلى النمو عالمياً من خلال الاستحواذ على مراكز جديدة في سلسلة قيمة الغاز في أوروبا والهند والصين وجنوب شرق آسيا بهدف تعزيز مكانة الدولة في الأسواق الدولية لمبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحقيق عوائد إضافية تعزز أعمالها الحالية.

واستمرت الشركة بالالتزام برفع مستوى الكفاءة التشغيلية لديها، حيث حققت في الربع الأول من عام 2024 متوسط أداء تشغيلي عبر منشآتها بلغ 99.4 بالمئة بالمقارنة بمتوسط 99.1 بالمئة في عام 2023.

مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال يحقق إنجازات رئيسية

حققت "أدنوك" في الربع الأول من عام 2024 تقدماً ملحوظاً في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وهو مشروع استراتيجي لأدنوك ودولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم أدنوك للغاز حالياً الدعم الفني فيما يتعلق بهذه المنشأة. ولقد اكتسب المشروع زخماً متزايداً بعد منح أدنوك مؤخراً عقدا في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من هذا العام، كما وقعت أدنوك اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المنشأة.

ومع إعلان "أدنوك" عن نيتها اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، فإن "أدنوك للغاز" تخطط للاستحواذ على المشروع لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028.

التقدم المحرز في مشاريع النمو والعقود الجديدة

واصلت أدنوك للغاز تحقيق تقدم ملحوظ في اثنين من مشاريعها الاستراتيجية للنمو خلال الربع الأول من عام 2024 وصرفت مبلغ 1,42 مليار درهم (387 مليون دولار) من النفقات الرأسمالية بزيادة بلغت نسبتها 123 بالمئة على أساس سنوي بالتوافق مع توجهاتها للسنة المالية 2024. وفي نفس الربع الأول من عام 2024 واصلت الشركة زخم مبيعاتها القوي المستمر من عام 2023 حيث وقعت اتفاقية جديدة لتوريد نصف مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات مع شركة "جايل" الهند المحدودة الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في الهند، في مؤشر على تنامي الطلب العالمي على هذه السلعة كوقود انتقالي وعلى مكانة الشركة كشريك تصدير عالمي مفضل.